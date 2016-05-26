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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:25
В прошлый четверг заказал кешбечную карту - вчера получил.
Оперативненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:13
Вкладчик1234 через депозит ..или как ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:44
В связи с последними действиями Монобанка тоже захотел получить кешбечную карту от А-банка.
Вопросы знающим (кто уже сделал):
1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит?
Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании?
2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить.
3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни?
4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?
Спасибо за ответы!
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09
1. Без депозита карта и не откроется. Так что "депозит вперёд". Я разместил через интернет, и пошёл оформлять. Работница немного напряглась, что я оформил не через неё. На что я ответил, что в онлайне выше процент. А она на своем планшете показала мне такую же ставку в офлайне. Так что если хотите получить "особую лояльность" - открывайте через менеджера. И тогда выбирайте помоложе, они лучше "выслуживаются". А старички "разжирели", и не хотят напрягаться)
2. Я разместил на 6мес, и всё прошло без проблем
3. У меня золотая бомж-голда заблочилась. Но неё и не жалко было, т.к. всё равно ей уже срок подходил
4. Ещё не выводил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:07
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