RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1106110711081109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:12

tarasum Это они соврамши. Я на подогретой линии спросил ,25
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 29.11.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:25

В прошлый четверг заказал кешбечную карту - вчера получил.
Оперативненько
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4395 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:13

Вкладчик1234 через депозит ..или как ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6997
З нами з: 15.08.12
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12

  -VICTOR- написав:через депозит ..или как ?

Через депозит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4395 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:44

В связи с последними действиями Монобанка тоже захотел получить кешбечную карту от А-банка.
Вопросы знающим (кто уже сделал):
1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит?
Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании?
2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить.
3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни?
4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?
Спасибо за ответы!
Искатель
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 22.02.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09

  Искатель написав:1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит?
Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании?
2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить.
3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни?
4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?

1. Без депозита карта и не откроется. Так что "депозит вперёд". Я разместил через интернет, и пошёл оформлять. Работница немного напряглась, что я оформил не через неё. На что я ответил, что в онлайне выше процент. А она на своем планшете показала мне такую же ставку в офлайне. Так что если хотите получить "особую лояльность" - открывайте через менеджера. И тогда выбирайте помоложе, они лучше "выслуживаются". А старички "разжирели", и не хотят напрягаться)
2. Я разместил на 6мес, и всё прошло без проблем
3. У меня золотая бомж-голда заблочилась. Но неё и не жалко было, т.к. всё равно ей уже срок подходил
4. Ещё не выводил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4395 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:07

  Искатель написав:4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?
Все как в Моно. Только можно выводить на карту не 100, а 10 гривень
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:28

Алілуя, пройшло 2 тижні, отримав загадкову секретну КБ АБ карту
(стара Уні зникла, гроші із неї автоматом появились в новій)

Керування КБ - лише в мобільному додатку АБанк24 (шлях моні?)

ось початок інфораційного матеріалу із додатку
далі ідуть детальні категорії + МСС

Зображення

Зображення

Решта малюнків - по запиту, їх багато
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1106110711081109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, lel, Stargazer212 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6461, 6462, 6463
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64624 8052628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 12:42
clientage
Идея Банк 1 ... 1563, 1564, 1565
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15646 2225602
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 12:39
clientage
Банк Альянс 1 ... 43, 44, 45
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
446 53946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 12:31
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5485)
07.12.2018 12:46
Рынок ОВГЗ (132)
07.12.2018 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.