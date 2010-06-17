В связи с последними действиями Монобанка тоже захотел получить кешбечную карту от А-банка. Вопросы знающим (кто уже сделал): 1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит? Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании? 2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить. 3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни? 4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)? Спасибо за ответы!
Искатель написав:1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит? Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании? 2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить. 3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни? 4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?
1. Без депозита карта и не откроется. Так что "депозит вперёд". Я разместил через интернет, и пошёл оформлять. Работница немного напряглась, что я оформил не через неё. На что я ответил, что в онлайне выше процент. А она на своем планшете показала мне такую же ставку в офлайне. Так что если хотите получить "особую лояльность" - открывайте через менеджера. И тогда выбирайте помоложе, они лучше "выслуживаются". А старички "разжирели", и не хотят напрягаться) 2. Я разместил на 6мес, и всё прошло без проблем 3. У меня золотая бомж-голда заблочилась. Но неё и не жалко было, т.к. всё равно ей уже срок подходил 4. Ещё не выводил
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Искатель написав:1. Надо сначала заявить о желании получить карту, а потом открыть депозит? Или сначала открыть депозит, а потом заявить о желании? 2. Достаточно ли депозита на 6 месяцев? Что-то не очень хочется гривну на год морозить. 3. Если уже есть Универсалка (обычная) - ее надо закрывать, или будет 2 карты Уни? 4. А как выплачивается кешбек? На нее (на Универсалку)?
1. Без депозита карта и не откроется. Так что "депозит вперёд". Я разместил через интернет, и пошёл оформлять. Работница немного напряглась, что я оформил не через неё. На что я ответил, что в онлайне выше процент. А она на своем планшете показала мне такую же ставку в офлайне. Так что если хотите получить "особую лояльность" - открывайте через менеджера. И тогда выбирайте помоложе, они лучше "выслуживаются". А старички "разжирели", и не хотят напрягаться) 2. Я разместил на 6мес, и всё прошло без проблем 3. У меня золотая бомж-голда заблочилась. Но неё и не жалко было, т.к. всё равно ей уже срок подходил 4. Ещё не выводил
Спасибо за ответы! Я главное не спросил: кешбэк на кредитные средства или на свои? И вообще, параллельно с картой наливают лимит? У меня на текущей Уни лимит 0 (в свое время сам отказался).