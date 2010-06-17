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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

  Искатель написав:А кредитный лимит сколько наливают?
Дело в том, что у меня на старой Уни нет кредитного лимита.
Когда-то давали сами 50к, но я отказался - нафига он мне тогда был нужен.

А вы сами на их сайте можете протестить сколько Вам нальют. Я тоже в начале этого года обнулил свой 50 кГрн. лимит. На той неделе как карту получил через сайт я для начала запросил "червончик" - прилетел мгновенно без каких либо вопросов типа а у вас есть загран паспорт, БИБИка, Хватера, кАхАнка и т.п.? Еще и приписка в письме, что пришло на мыло была что-то типа "не хотите ли больше? если что вот ссылка" В общем кред.лим похоже тут все еще наливают неплохо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:43

Re: А-Банк

  Искатель написав:Я главное не спросил: кешбэк на кредитные средства или на свои?
в банке на мой вопрос - ответили что на любые. Но я считаю не "кошерным" получать кишмиш за свои там где это можно сделать за кредитные.
Но при первой покупке Вы сразу все увидите - в смс указывается размер кишмиша если он есть.
По поводу лимита ответил Выше.
Flamingo
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Повідомлень: 1094
З нами з: 20.03.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:13

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Я главное не спросил: кешбэк на кредитные средства или на свои?
в банке на мой вопрос - ответили что на любые. Но я считаю не "кошерным" получать кишмиш за свои там где это можно сделать за кредитные.
Но при первой покупке Вы сразу все увидите - в смс указывается размер кишмиша если он есть.
По поводу лимита ответил Выше.


Благодарю за ответ!
Сегодня в отделении мне сказали следующее: "С 3 декабря уже нельзя просто открыть депозит - и прийти оформить карту. Теперь Вы должны депозит оформить, а затем сидеть и ждать, пока Вам позвонят из банка и сделают предложение"
Депозит я уже открыл, у меня как раз сегодня заканчивался другой... Но вот перспектива "сидеть и ждать" что-то не сильно вдохновляет.
Думаю, может, есть какой-то вариант ускорить процесс?

Вариант "открыть в отделении" по некоторым моментам у меня не вышел (пока из Альфы добросил немного, уже рабочий день закончился).
Может, на следующей неделе напомнить о себе или на горячую линию позвонить "ненавязчиво"? Кто что думает?
Искатель
 
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