Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:13

Flamingo написав: Искатель написав: Я главное не спросил: кешбэк на кредитные средства или на свои? Я главное не спросил: кешбэк на кредитные средства или на свои? в банке на мой вопрос - ответили что на любые. Но я считаю не "кошерным" получать кишмиш за свои там где это можно сделать за кредитные.

Но при первой покупке Вы сразу все увидите - в смс указывается размер кишмиша если он есть.

По поводу лимита ответил Выше. в банке на мой вопрос - ответили что на любые. Но я считаю не "кошерным" получать кишмиш за свои там где это можно сделать за кредитные.Но при первой покупке Вы сразу все увидите - в смс указывается размер кишмиша если он есть.По поводу лимита ответил Выше.

Благодарю за ответ!Сегодня в отделении мне сказали следующее: "С 3 декабря уже нельзя просто открыть депозит - и прийти оформить карту. Теперь Вы должны депозит оформить, а затем сидеть и ждать, пока Вам позвонят из банка и сделают предложение"Депозит я уже открыл, у меня как раз сегодня заканчивался другой... Но вот перспектива "сидеть и ждать" что-то не сильно вдохновляет.Думаю, может, есть какой-то вариант ускорить процесс?Вариант "открыть в отделении" по некоторым моментам у меня не вышел (пока из Альфы добросил немного, уже рабочий день закончился).Может, на следующей неделе напомнить о себе или на горячую линию позвонить "ненавязчиво"? Кто что думает?