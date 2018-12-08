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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1108110911101111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

Re: А-Банк

  maxprofit написав:А як Ви протестили ліміт ? Я на сайті лишив заявку, так передзвонили і сказали йти у відділення все узгоджувати щодо кредитки Голд. А на запитання про кредитку з кешбеком хлопчина взагалі сказав після деякої паузи, що в них такої нема ...
Да как протестил? - взял на сайте и поднял с 0 до 10000. Система приняла и на мыло пришло письмо подтверждающее его размер. Хочу сказать, что у меня была открыта обычная голд уни с нулевым лимитом, чье место после активации заняла новая голд-чип-пай-пасс
Flamingo
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