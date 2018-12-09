maxprofit написав:А як Ви протестили ліміт ? Я на сайті лишив заявку, так передзвонили і сказали йти у відділення все узгоджувати щодо кредитки Голд. А на запитання про кредитку з кешбеком хлопчина взагалі сказав після деякої паузи, що в них такої нема ...
Да как протестил? - взял на сайте и поднял с 0 до 10000. Система приняла и на мыло пришло письмо подтверждающее его размер. Хочу сказать, что у меня была открыта обычная голд уни с нулевым лимитом, чье место после активации заняла новая голд-чип-пай-пасс
maxprofit написав:З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки. https://a-bank.com.ua/deposits