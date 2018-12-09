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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1108110911101111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

Re: А-Банк

  maxprofit написав:А як Ви протестили ліміт ? Я на сайті лишив заявку, так передзвонили і сказали йти у відділення все узгоджувати щодо кредитки Голд. А на запитання про кредитку з кешбеком хлопчина взагалі сказав після деякої паузи, що в них такої нема ...
Да как протестил? - взял на сайте и поднял с 0 до 10000. Система приняла и на мыло пришло письмо подтверждающее его размер. Хочу сказать, что у меня была открыта обычная голд уни с нулевым лимитом, чье место после активации заняла новая голд-чип-пай-пасс
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 07:51

  maxprofit написав:З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.
https://a-bank.com.ua/deposits


Есть одна тема - в ссылке https://a-bank.com.ua/deposits
на которую кивает чат есть одна строчка:

"При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних."

Надбавки к депо суммируются?
Есть люди, кто так глубоко погружался в А-Банк с суммой 150К ?
Дякую за в1дпов1д1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:55

  Goodman написав:
Надбавки к депо суммируются?
Есть люди, кто так глубоко погружался в А-Банк с суммой 150К ?
Дякую за в1дпов1д1.


Надбавки не сумуються, максимум - 17%, що наразі не є конкурентною пропозицією.

Зараз роблю ноги (є вищі ставки). Погружався і значно глибше - проблем ніколи не було.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:13

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Зараз роблю ноги (є вищі ставки).


Например? Скиньте в ЛС ваши направления утекания. Дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:00

Goodman
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