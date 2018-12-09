А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07
maxprofit написав:
А як Ви протестили ліміт ? Я на сайті лишив заявку, так передзвонили і сказали йти у відділення все узгоджувати щодо кредитки Голд. А на запитання про кредитку з кешбеком хлопчина взагалі сказав після деякої паузи, що в них такої нема ...
Да как протестил? - взял на сайте и поднял с 0 до 10000. Система приняла и на мыло пришло письмо подтверждающее его размер. Хочу сказать, что у меня была открыта обычная голд уни с нулевым лимитом, чье место после активации заняла новая голд-чип-пай-пасс
Flamingo
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Додано: Пон 10 гру, 2018 07:51
maxprofit написав:
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки.
https://a-bank.com.ua/deposits
Есть одна тема - в ссылке
https://a-bank.com.ua/deposits
на которую кивает чат есть одна строчка:
"При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних."
Надбавки к депо суммируются?
Есть люди, кто так глубоко погружался в А-Банк с суммой 150К ?
Дякую за в1дпов1д1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 10 гру, 2018 11:55
Goodman написав:
Надбавки к депо суммируются?
Есть люди, кто так глубоко погружался в А-Банк с суммой 150К ?
Дякую за в1дпов1д1.
Надбавки не сумуються, максимум - 17%, що наразі не є конкурентною пропозицією.
Зараз роблю ноги (є вищі ставки). Погружався і значно глибше - проблем ніколи не було.
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jay2004
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Додано: Пон 10 гру, 2018 12:13
jay2004 написав:
Зараз роблю ноги (є вищі ставки).
Например? Скиньте в ЛС ваши направления утекания. Дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:00
Goodman Укрексім, ТАС, Моня ...
V2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 18:51
V2 написав:
Укрексім, ТАС, Моня ...
Укрексим - уже
Тася - тоже там , хотя там с картами бардацюра , перевыпуск карты - подвиг Матросова.
Моня - в раздумьях
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:01
Goodman написав:
Моня - в раздумьях
Що турбує?
V2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:07
Фарс сьогодні вистрілив ставками на рік більше 18% річних...не агітую.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:17
Goodman написав: V2 написав:
Укрексім, ТАС, Моня ...
Укрексим - уже
Тася - тоже там , хотя там с картами бардацюра , перевыпуск карты - подвиг Матросова.
Моня - в раздумьях
А що в ТАСі цікавого на 6 міс?
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KIM30
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:32
Квесторе_поверніться написав:
Фарс сьогодні вистрілив ставками на рік більше 18% річних...не агітую.
Можете дати посилання, де це Ви таке побачили на їх сайті?
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KIM30
Повідомлень: 5381
З нами з: 12.11.09
Подякував: 937 раз.
Подякували: 412 раз.
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