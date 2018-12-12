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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:56

Наче раніше не було "Вигідного"

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:01

Які банкомати зараз найбільше наливають по КДВ А-банку?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:25

KIM30

Мені Приват наливав, навіть 20К, але то треба попасти..
історія ця (коли саме можна) окутана мраком і домислами
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:55

  KIM30 написав:Які банкомати зараз найбільше наливають по КДВ А-банку?

А відвідати одне чи декілька відділень з 200 існуючих? :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:33

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А відвідати одне чи декілька відділень з 200 існуючих?


сегодня снимал в приватовских - 20к за 3 часа .
если банкомат заряжен 500-тками запросто дает за раз 40 купюр -20000
без проблем - ТОЛЬКО КРИВО ПОКАЗЫВАЕТ ОСТАТОК , холодеет душа.
Рекомендую смотреть СМС-ку - там остаток после операции ПРАВИЛЬНЫЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  KIM30 написав:Які банкомати зараз найбільше наливають по КДВ А-банку?

А відвідати одне чи декілька відділень з 200 існуючих? :wink:

нажаль у відділенні по картці родича не дадуть.
А взагалі у відділенні без попереднього замовлення на скільки можна розраховувати?
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:30

Re: А-Банк

СЕП з КДВ А-банка на 2620 (текущий) іншого банку України - 3 грн чи 0,5%+3 грн?
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jay2004
 
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jay2004

3грн, перевірено.
melkh
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