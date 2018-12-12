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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:56
Наче раніше не було "Вигідного"
+50грн !
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:01
Які банкомати зараз найбільше наливають по КДВ А-банку?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:25
KIM30
Мені Приват наливав, навіть 20К, але то треба попасти..
історія ця (коли саме можна) окутана мраком і домислами
+50грн !
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:55
А відвідати одне чи декілька відділень з 200 існуючих?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:33
Re: А-Банк
сегодня снимал в приватовских - 20к за 3 часа .
если банкомат заряжен 500-тками запросто дает за раз 40 купюр -20000
без проблем - ТОЛЬКО КРИВО ПОКАЗЫВАЕТ ОСТАТОК , холодеет душа.
Рекомендую смотреть СМС-ку - там остаток после операции ПРАВИЛЬНЫЙ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:53
нажаль у відділенні по картці родича не дадуть.
А взагалі у відділенні без попереднього замовлення на скільки можна розраховувати?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:30
Re: А-Банк
СЕП з КДВ А-банка на 2620 (текущий) іншого банку України - 3 грн чи 0,5%+3 грн?
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