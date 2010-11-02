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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26
novichok написав:jay2004
29 ноября отправлял за 3 грн
А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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jay2004
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