А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26
А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:22
В общем, вчера сначала позвонил на ГЛ, уточнил, "полагается ли мне эта карта с кешбеком".
Потом внаглую пошел в свое отделение, к девочке с недовольным взглядом "А что, они сказали, что Вам положена эта карта?" Создалось впечатление, что девочка работает по большому принуждению, и клиенты ей даром не нужны. Сказал, "да, подтвердили", после чего прошла процедура заказа карты.
Насколько я понял, можно было идти уже на следующий день после открытия депозита и заказывать... Но я ж поверил, что "мы сами позвоним вам".
Везде надо пихать, а не ждать...
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