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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26

  novichok написав:jay2004
29 ноября отправлял за 3 грн


А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:22

В общем, вчера сначала позвонил на ГЛ, уточнил, "полагается ли мне эта карта с кешбеком".
Потом внаглую пошел в свое отделение, к девочке с недовольным взглядом "А что, они сказали, что Вам положена эта карта?" Создалось впечатление, что девочка работает по большому принуждению, и клиенты ей даром не нужны. Сказал, "да, подтвердили", после чего прошла процедура заказа карты.

Насколько я понял, можно было идти уже на следующий день после открытия депозита и заказывать... Но я ж поверил, что "мы сами позвоним вам".
Везде надо пихать, а не ждать...
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