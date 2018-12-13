А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26
А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:22
В общем, вчера сначала позвонил на ГЛ, уточнил, "полагается ли мне эта карта с кешбеком".
Потом внаглую пошел в свое отделение, к девочке с недовольным взглядом "А что, они сказали, что Вам положена эта карта?" Создалось впечатление, что девочка работает по большому принуждению, и клиенты ей даром не нужны. Сказал, "да, подтвердили", после чего прошла процедура заказа карты.
Насколько я понял, можно было идти уже на следующий день после открытия депозита и заказывать... Но я ж поверил, что "мы сами позвоним вам".
Везде надо пихать, а не ждать...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08
Re: А-Банк
С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:55
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:03
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:14
Да ну,это не показатель,есть как минимум с десяток банков,где % выше. Интересно для тех,кто привык к банке,удобства А24,саженец от 2 гр.( правда,могут в любой момент выкорчевать,ну то таке... )
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:51
А що з банкою не так ...всім все платять.
Просто ринок зараз став по гривні з більшими прОцентами.
І щоб від братків не виносили мусять ставку підняти.
Вже 17% на рік малувато буде...мабуть.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 14 гру, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:54
Режут ставки плохо, если поднимают, то ещё хуже. Как надо правильно?
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