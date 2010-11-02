Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:22

В общем, вчера сначала позвонил на ГЛ, уточнил, "полагается ли мне эта карта с кешбеком".

Потом внаглую пошел в свое отделение, к девочке с недовольным взглядом "А что, они сказали, что Вам положена эта карта?" Создалось впечатление, что девочка работает по большому принуждению, и клиенты ей даром не нужны. Сказал, "да, подтвердили", после чего прошла процедура заказа карты.



Насколько я понял, можно было идти уже на следующий день после открытия депозита и заказывать... Но я ж поверил, что "мы сами позвоним вам".

Везде надо пихать, а не ждать...