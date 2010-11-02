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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1110111111121113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:26

  novichok написав:jay2004
29 ноября отправлял за 3 грн


А сегодня (как нужно) СЕП вообще не идёт. Ошибка .. и всё.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:22

В общем, вчера сначала позвонил на ГЛ, уточнил, "полагается ли мне эта карта с кешбеком".
Потом внаглую пошел в свое отделение, к девочке с недовольным взглядом "А что, они сказали, что Вам положена эта карта?" Создалось впечатление, что девочка работает по большому принуждению, и клиенты ей даром не нужны. Сказал, "да, подтвердили", после чего прошла процедура заказа карты.

Насколько я понял, можно было идти уже на следующий день после открытия депозита и заказывать... Но я ж поверил, что "мы сами позвоним вам".
Везде надо пихать, а не ждать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08

Re: А-Банк

С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:55

  THB написав:С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
Если так то похоже очень на швах :(
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:03

  Дядя Дима написав:похоже очень на швах :(
С банком или банковской системой?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:14

  Дядя Дима написав:
  THB написав:С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
Если так то похоже очень на швах :(

Да ну,это не показатель,есть как минимум с десяток банков,где % выше. Интересно для тех,кто привык к банке,удобства А24,саженец от 2 гр.( правда,могут в любой момент выкорчевать,ну то таке... :wink: )
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:51

  Дядя Дима написав:
  THB написав:С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
Если так то похоже очень на швах :(

А що з банкою не так :?: ...всім все платять.
Просто ринок зараз став по гривні з більшими прОцентами.
І щоб від братків не виносили мусять ставку підняти.
Вже 17% на рік малувато буде...мабуть.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 14 гру, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:54

Режут ставки плохо, если поднимают, то ещё хуже. Как надо правильно?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:27

  novichok написав:Режут ставки плохо, если поднимают, то ещё хуже. Как надо правильно?

Ставки мають бути вищі 18% річних (облікової ставки НБУ).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:36

Re: А-Банк

  octopus написав:С банком или банковской системой?


Швах на то, что отклик очень слабый.
Пока все вывожу с а-банки. Может поумнеет и добавят %% или Акцию сделают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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