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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:31
Goodman написав: octopus написав:
С банком или банковской системой?
Швах на то, что отклик очень слабый.
Пока все вывожу с а-банки. Может поумнеет и добавят %% или Акцию сделают.
Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 11:35
Трішки підняли - 17.5% на рік.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43
Хм. Акцент банк прислал сегодня в УБКИ инфо о закрытии кредита... Уни с лимитом вроде еще жива и уже несколько месяцев лежит на полке. Кредит не срезали. Других кредитов там никогда и не было...
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