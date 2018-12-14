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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:31

  Goodman написав:
  octopus написав:С банком или банковской системой?


Швах на то, что отклик очень слабый.
Пока все вывожу с а-банки. Может поумнеет и добавят %% или Акцию сделают.

Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:35

Трішки підняли - 17.5% на рік.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43

Re: А-Банк

Хм. Акцент банк прислал сегодня в УБКИ инфо о закрытии кредита... Уни с лимитом вроде еще жива и уже несколько месяцев лежит на полке. Кредит не срезали. Других кредитов там никогда и не было...
ol_zy
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