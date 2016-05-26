Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:31
Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43
Re: А-Банк
Хм. Акцент банк прислал сегодня в УБКИ инфо о закрытии кредита... Уни с лимитом вроде еще жива и уже несколько месяцев лежит на полке. Кредит не срезали. Других кредитов там никогда и не было...
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:13
А ви вкурсі яка рентабельність цього ломбарду і під які відсотки він кридити пересічним вадає?
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