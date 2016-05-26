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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:31

  Goodman написав:
  octopus написав:С банком или банковской системой?


Швах на то, что отклик очень слабый.
Пока все вывожу с а-банки. Может поумнеет и добавят %% или Акцию сделают.

Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:35

Трішки підняли - 17.5% на рік.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43

Re: А-Банк

Хм. Акцент банк прислал сегодня в УБКИ инфо о закрытии кредита... Уни с лимитом вроде еще жива и уже несколько месяцев лежит на полке. Кредит не срезали. Других кредитов там никогда и не было...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:13

  Дядя Дима написав:
  THB написав:С завтрашнего дня обещают ставки депо немного повысить. 6 мес. - 17,2%
Если так то похоже очень на швах :(

А ви вкурсі яка рентабельність цього ломбарду і під які відсотки він кридити пересічним вадає?
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:49

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:31

Re: А-Банк

Готівка:
Реальна % ставка * Від 176,88% https://a-bank.com.ua/credit/cash
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:59

Получение карты

Поскольку убедился, что в моем отделении работают реальные "тормоза", от которых звонка ждать можно долго и нудно, решил воспользоваться помощью Клуба.

Скажите, можно ли узнать на Горячей линии, что заказанная карта уже готова и отправлена в отделение, или нет?
Кто-нибудь каким-то образом это узнавал?
Может, СМС-ка какая-то от банка приходит или еще что?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:33

  Искатель написав:Поскольку убедился, что в моем отделении работают реальные "тормоза", от которых звонка ждать можно долго и нудно, решил воспользоваться помощью Клуба.

Скажите, можно ли узнать на Горячей линии, что заказанная карта уже готова и отправлена в отделение, или нет?
Кто-нибудь каким-то образом это узнавал?
Может, СМС-ка какая-то от банка приходит или еще что?

Мне ничего не приходило. Позвонили из отделения.
В пятницу заказал, сфотался. В след. четверг уже получил карту (6 дней). Можно было и в среду забрать, но не успевал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:49

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Мне ничего не приходило. Позвонили из отделения.


Аналогічно - ручна робота (дзвінок менеджера)
прийшов, фотка, активація, зміна пін, інсталяція мобільного клієнта, вибір 2ох категорій по КБ
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19

Re: А-Банк

Дзвонив менеджер і сказав що дали 5% кешбеку за розрахунками за картою протягом місяця. Комксь приходила така пропозиція?
tarasum
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