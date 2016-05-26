Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:31
Так отож и я про это самое.Как минимум 19-20% что б остатки не вынесли окончательно. А у Бразерсов видимо и не хватает именно для етого.
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:43
Re: А-Банк
Хм. Акцент банк прислал сегодня в УБКИ инфо о закрытии кредита... Уни с лимитом вроде еще жива и уже несколько месяцев лежит на полке. Кредит не срезали. Других кредитов там никогда и не было...
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:13
А ви вкурсі яка рентабельність цього ломбарду і під які відсотки він кридити пересічним вадає?
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:31
Re: А-Банк
Готівка:
Реальна % ставка * Від 176,88%
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:59
Получение карты
Поскольку убедился, что в моем отделении работают реальные "тормоза", от которых звонка ждать можно долго и нудно, решил воспользоваться помощью Клуба.
Скажите, можно ли узнать на Горячей линии, что заказанная карта уже готова и отправлена в отделение, или нет?
Кто-нибудь каким-то образом это узнавал?
Может, СМС-ка какая-то от банка приходит или еще что?
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:33
Мне ничего не приходило. Позвонили из отделения.
В пятницу заказал, сфотался. В след. четверг уже получил карту (6 дней). Можно было и в среду забрать, но не успевал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:49
Re: А-Банк
Аналогічно - ручна робота (дзвінок менеджера)
прийшов, фотка, активація, зміна пін, інсталяція мобільного клієнта, вибір 2ох категорій по КБ
+50грн !
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19
Re: А-Банк
Дзвонив менеджер і сказав що дали 5% кешбеку за розрахунками за картою протягом місяця. Комксь приходила така пропозиція?
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