RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1112111311141115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:25

  tarasum написав:Дзвонив менеджер і сказав що дали 5% кешбеку за розрахунками за картою протягом місяця. Комксь приходила така пропозиція?

Тут описывали такие предложения.
Суть: "разбудить спящего клиента". Для получения предложения - нужно долго держать карту на полке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6815
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4446 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:00

Re: А-Банк

Лимит со старой кредитки на новую не переносят?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:08

Re: А-Банк

V2 написав:Трішки підняли - 17.5% на рік.
Это с надбавкой за продление. При первом заносе 16.2% на пол года
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1112111311141115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6532, 6533, 6534
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65333 8111288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 01:36
-VICTOR-
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3316, 3317, 3318
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33177 4092721
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 21:33
Квесторе_поверніться
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
150 18035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 15:45
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65334)
18.12.2018 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.