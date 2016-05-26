Тут описывали такие предложения.
Суть: "разбудить спящего клиента". Для получения предложения - нужно долго держать карту на полке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:25
Тут описывали такие предложения.
Суть: "разбудить спящего клиента". Для получения предложения - нужно долго держать карту на полке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:00
Re: А-Банк
Лимит со старой кредитки на новую не переносят?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:08
Re: А-Банк
Это с надбавкой за продление. При первом заносе 16.2% на пол года
Размер имеет значение.
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