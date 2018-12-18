RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1112111311141115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:25

  tarasum написав:Дзвонив менеджер і сказав що дали 5% кешбеку за розрахунками за картою протягом місяця. Комксь приходила така пропозиція?

Тут описывали такие предложения.
Суть: "разбудить спящего клиента". Для получения предложения - нужно долго держать карту на полке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4455 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:00

Re: А-Банк

Лимит со старой кредитки на новую не переносят?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:08

Re: А-Банк

V2 написав:Трішки підняли - 17.5% на рік.
Это с надбавкой за продление. При первом заносе 16.2% на пол года
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 07:47

  2XL написав:Лимит со старой кредитки на новую не переносят?

Да
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:22

  2XL написав:Лимит со старой кредитки на новую не переносят?

Новая - это типа перевыпуск старой. Лимит сохраняется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4455 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:29

  2XL написав:
V2 написав:Трішки підняли - 17.5% на рік.
Это с надбавкой за продление. При первом заносе 16.2% на пол года

этот вопрос тут уже обсуждался,
правильный ответ 17,2 на пол года
J
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:08

Re: А-Банк

Так, в процесі оформлення додається 1% до 16,2
maxprofit
 
Повідомлень: 747
З нами з: 19.11.08
Подякував: 717 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:39

Re: А-Банк

КБ по этой кредитке постоянный (пока)? Или до какой то даты?
Если не продлить депо условия кредитки остаются через пол года?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:20

У меня депозит на 25к+ продлился автоматом. На горячке сказали что для кредитки с кэшбэком нужен новый, продление не подходит. Это так?
tano
 
Повідомлень: 198
З нами з: 20.10.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:32

tano возьмите снимите, а потом поставте 25 к, тогда и будет вам счастье. У меня был фонд, закончился в августе, все снял через зеленого, теперь сжалился и занес 25 штук.Вывод: я скредиткой и КБ.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 464
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1112111311141115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Ferlakur, Stargazer212, Surz, vollena71, wolt450, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3319, 3320, 3321
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33202 4094726
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 22:11
clk
Альфа-Банк 1 ... 6537, 6538, 6539
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65383 8116001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 21:27
Alexey_k9
ОТП БАНК 1 ... 558, 559, 560
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5595 1331075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 21:07
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.