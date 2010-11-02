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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:42
melkh написав:tano
возьмите снимите, а потом поставте 25 к, тогда и будет вам счастье. У меня был фонд, закончился в августе, все снял через зеленого, теперь сжалился и занес 25 штук.Вывод: я скредиткой и КБ.
Да я прошляпил продление (лошара), а там как раз 26к было...
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tano
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