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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:42

  melkh написав:tano возьмите снимите, а потом поставте 25 к, тогда и будет вам счастье. У меня был фонд, закончился в августе, все снял через зеленого, теперь сжалился и занес 25 штук.Вывод: я скредиткой и КБ.

Да я прошляпил продление (лошара), а там как раз 26к было...
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:08

Пошла вторая неделя, карта еще не пришла (((
Перезвонил специально в отделение, говорят, еще нет.
Наверно, бум в конце года, не успевают клепать :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:54

Re: А-Банк

У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Был бы простым обывателем, сразу б открыл депозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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