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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:42
melkh написав:tano
возьмите снимите, а потом поставте 25 к, тогда и будет вам счастье. У меня был фонд, закончился в августе, все снял через зеленого, теперь сжалился и занес 25 штук.Вывод: я скредиткой и КБ.
Да я прошляпил продление (лошара), а там как раз 26к было...
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:08
Пошла вторая неделя, карта еще не пришла (((
Перезвонил специально в отделение, говорят, еще нет.
Наверно, бум в конце года, не успевают клепать
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:54
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Был бы простым обывателем, сразу б открыл депозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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