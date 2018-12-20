|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:42
melkh написав:tano
возьмите снимите, а потом поставте 25 к, тогда и будет вам счастье. У меня был фонд, закончился в августе, все снял через зеленого, теперь сжалился и занес 25 штук.Вывод: я скредиткой и КБ.
Да я прошляпил продление (лошара), а там как раз 26к было...
-
tano
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:08
Пошла вторая неделя, карта еще не пришла (((
Перезвонил специально в отделение, говорят, еще нет.
Наверно, бум в конце года, не успевают клепать
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:54
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Был бы простым обывателем, сразу б открыл депозит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1466
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:57
Фантом написав:
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Был бы простым обывателем, сразу б открыл депозит.
я по-старинке,через онлайн и без кб
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11201
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:13
Напомните, пожалуйста, здесь кредитка гасится как в Привате и монобанке - любым способом, в т.ч. р2р?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:13
vollena71 написав:
Напомните, пожалуйста, здесь кредитка гасится как в Привате и монобанке - любым способом, в т.ч. р2р?
Да
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 1268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|65534
|8128610
|
П'ят 21 гру, 2018 12:21
Aps
|
|33252
|4099802
|
П'ят 21 гру, 2018 12:20
newbie
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5607
|1332598
|
П'ят 21 гру, 2018 11:04
slasva
|