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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1114111511161117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31

При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50

Re: А-Банк

  Фантом написав:У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.


Фото в студію! :)

у Львові теж круті дівчата й жіночки в АБ
+50грн !
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greenozon
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