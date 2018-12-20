Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31

При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин