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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31
При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50
Re: А-Банк
Фото в студію!
у Львові теж круті дівчата й жіночки в АБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:49
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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