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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1114111511161117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31

При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50

Re: А-Банк

  Фантом написав:У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.


Фото в студію! :)

у Львові теж круті дівчата й жіночки в АБ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:49

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zhertovskiy написав:Есть ежемесячная комиссия за обслуживание карты с кешбеком?

Якщо не в клубі то 20 грн...про цю комісію?

А як можна опинитися не у клубі, якщо її відкривають під депо 25к+?

голд от 50к бесплатен вроде как...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10

  ol_zy написав:голд от 50к бесплатен вроде как...

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:25

  klug написав:
  ol_zy написав:голд от 50к бесплатен вроде как...

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10 к занести на новый депо и абонплаты за универсалку голд не будет или как?
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:07

Re: А-Банк

  zhertovskiy написав:10 к занести на новый депо и


и дождаться приглашения банка на голду.
тогда и будет без 20 грн или вам с порога нальют. учитывая былые заслуги в Привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 01:04

  Goodman написав:
  zhertovskiy написав:10 к занести на новый депо и


и дождаться приглашения банка на голду.
тогда и будет без 20 грн или вам с порога нальют. учитывая былые заслуги в Привате.

Они мне давно предлагали голду, но внятно о преимуществах обьяснить не смогли или не постарались. Да и я не стал просить потом. И оно всё как- то забылось.
Но теперь когда буду в отделении уточню.
zhertovskiy
 
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