А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:31
При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:50
Фантом написав:
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Богини.
Фото в студію!
у Львові теж круті дівчата й жіночки в АБ
greenozon
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:49
klug написав: Квесторе_поверніться написав: zhertovskiy написав:
Есть ежемесячная комиссия за обслуживание карты с кешбеком?
Якщо не в клубі то 20 грн...про цю комісію?
А як можна опинитися не у клубі, якщо її відкривають під депо 25к+?
голд от 50к бесплатен вроде как...
ol_zy
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:10
ol_zy написав:
голд от 50к бесплатен вроде как...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:25
10 к занести на новый депо и абонплаты за универсалку голд не будет или как?
zhertovskiy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:07
zhertovskiy написав:
10 к занести на новый депо и
и дождаться приглашения банка на голду.
тогда и будет без 20 грн или вам с порога нальют. учитывая былые заслуги в Привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Суб 22 гру, 2018 01:04
Goodman написав: zhertovskiy написав:
10 к занести на новый депо и
и дождаться приглашения банка на голду.
тогда и будет без 20 грн или вам с порога нальют. учитывая былые заслуги в Привате.
Они мне давно предлагали голду, но внятно о преимуществах обьяснить не смогли или не постарались. Да и я не стал просить потом. И оно всё как- то забылось.
Но теперь когда буду в отделении уточню.
zhertovskiy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 01:49
участие в голдклубе бесплатное, только абонка будет
. Вопрос насколько это реально и не пропустил ли оператор 0 в ответе. Буду только рад ошибиться. Помню в привате и за 50К не всем давали автоматом - надо было представителя дергать
ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:17
Вкладчик1234 написав:
При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
.. пополните хоть на копейку КДВ...карты бывает не отображаются из-за отсутствия на счете денег , если не сделано это целенаправленно ..для того что бы только на кредитку погашать )
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-VICTOR-
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:20
-VICTOR- написав: Вкладчик1234 написав:
При выплате кешбека, есть выпадающий список с выбором карты. Но в этом списке только кредитка "в минусе". А как сделать так, чтоб в этом списке появилась например КДВ?
.. пополните хоть на копейку КДВ...карты бывает не отображаются из-за отсутствия на счете денег , если не сделано это целенаправленно ..для того что бы только на кредитку погашать )
Спасибо за совет, попробую уже в след. месяце
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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