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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:32

Коллеги, давно тут не был, прокомментируйте мой вопрос Моно теме, касательно А-Банка.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:40

  kreuz написав:Коллеги, давно тут не был, прокомментируйте мой вопрос Моно теме, касательно А-Банка.

Якщо вже так просите, прокоментую...не знаю. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26985
З нами з: 22.11.13
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