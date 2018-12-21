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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:32
Коллеги, давно тут не был, прокомментируйте мой вопрос Моно теме, касательно А-Банка.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:40
Якщо вже так просите, прокоментую...не знаю.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:25
Гашение лимита
Подскажите, как тут правильно гасить использованный кредитный лимит, если 25-го выходной? Прямо 25-го через терминал засчитается или надо сегодня, т.е. в рабочий день?
Если через терминал не засчитается, то, может, есть другой способ гасить 25-го в выходной?
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17
Если зеленая тумба не глюкнет то можно и 25го. Главное больше 15000 грн. за раз не перечисляйте, а то могут подвиснуть на несколько дней
Из других способов - р2р, например, с Мони
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:06
Кешбек за свої нараховують?
Підтримка у чаті запевняє, що так, а на практиці хтось перевіряв?
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:21
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:54
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09
Квесторе_поверніться, дякую.
Flamingo, а хз.
Раніше самі пропонували, але тоді кб не було, відмовився.
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