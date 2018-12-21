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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:32

Коллеги, давно тут не был, прокомментируйте мой вопрос Моно теме, касательно А-Банка.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:40

  kreuz написав:Коллеги, давно тут не был, прокомментируйте мой вопрос Моно теме, касательно А-Банка.

Якщо вже так просите, прокоментую...не знаю. :oops:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:25

Гашение лимита

Подскажите, как тут правильно гасить использованный кредитный лимит, если 25-го выходной? Прямо 25-го через терминал засчитается или надо сегодня, т.е. в рабочий день?
Если через терминал не засчитается, то, может, есть другой способ гасить 25-го в выходной?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17

  candidat написав:Подскажите, как тут правильно гасить использованный кредитный лимит, если 25-го выходной? Прямо 25-го через терминал засчитается или надо сегодня, т.е. в рабочий день?
Если через терминал не засчитается, то, может, есть другой способ гасить 25-го в выходной?

Если зеленая тумба не глюкнет то можно и 25го. Главное больше 15000 грн. за раз не перечисляйте, а то могут подвиснуть на несколько дней
Из других способов - р2р, например, с Мони
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:06

Кешбек за свої нараховують?
Підтримка у чаті запевняє, що так, а на практиці хтось перевіряв?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:21

  Чорний Ворон написав:Кешбек за свої нараховують?
Підтримка у чаті запевняє, що так, а на практиці хтось перевіряв?

А зачем такое проверять? Платить своими если есть кредитные - не кошерно. Свои должны вылеживаться на депо, пока не придет время гасить кредитные. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:49

А-банк не дав ліміт :|
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:54

  Чорний Ворон написав:А-банк не дав ліміт :|

Безконтакт? Там за свої можна...кишмиш такий же.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:01

  Чорний Ворон написав:А-банк не дав ліміт :|

Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09

Квесторе_поверніться, дякую.

Flamingo, а хз.
Раніше самі пропонували, але тоді кб не було, відмовився.
Чорний Ворон
 
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