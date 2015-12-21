RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1116111711181119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:51

  Flamingo написав:
  Чорний Ворон написав:А-банк не дав ліміт :|

Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.

Дива, але ані мені, ані дружині з ідеальною кред. історією не дали ліміту . Шок ... Депо під фонд і ніфіга ... Порадили спробувати наступного року, мол, запарка передноворічна, якійсь збій .
maxprofit
 
Повідомлень: 752
З нами з: 19.11.08
Подякував: 731 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1116111711181119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chelavek, sens і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6563, 6564, 6565
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65641 8135782
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 21:55
clientage
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
282 51492
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 21:54
lubopytnaya
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3329, 3330, 3331
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33301 4102476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 гру, 2018 21:42
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11325)
22.12.2018 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.