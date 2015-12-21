Flamingo написав:
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Дива, але ані мені, ані дружині з ідеальною кред. історією не дали ліміту . Шок ... Депо під фонд і ніфіга ... Порадили спробувати наступного року, мол, запарка передноворічна, якійсь збій .