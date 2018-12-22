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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:51
Flamingo написав: Чорний Ворон написав:
А-банк не дав ліміт
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Дива, але ані мені, ані дружині з ідеальною кред. історією не дали ліміту . Шок ... Депо під фонд і ніфіга ... Порадили спробувати наступного року, мол, запарка передноворічна, якійсь збій .
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:11
Фантом написав:
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Это плохо, надо учиться плавать, а то пропадёте
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