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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:51
Flamingo написав: Чорний Ворон написав:
А-банк не дав ліміт
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Дива, але ані мені, ані дружині з ідеальною кред. історією не дали ліміту . Шок ... Депо під фонд і ніфіга ... Порадили спробувати наступного року, мол, запарка передноворічна, якійсь збій .
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:11
Фантом написав:
У меня в отделении такие девочки! Вах, тону в их глазах.
Это плохо, надо учиться плавать, а то пропадёте
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1
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:50
Flamingo написав: Чорний Ворон написав:
А-банк не дав ліміт
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает.
Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 06:57
Flamingo написав: Чорний Ворон написав:
А-банк не дав ліміт
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Возможно, еще как возможно
Мне вот тоже не дали. Девочка в отделении пощелкала по клавишам и говорит: "Вам не положено".
Возможно, сыграло роль то, что у меня уже 5 кредиток, и суммарный лимит под 200к.
Возможно, то, что в свое время сам отказался от 50к, которые мне налили тогда, когда они были не нужны.
Возможно, то, что сходу попросил 10-ку. А надо было с меньшей суммы просить...
Кстати, а как через сайт просить лимит, ссылочкой не выручите? Правда, сказали, "теперь только через месяц". Но попробовать-то "хосися"
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Додано: Нед 23 гру, 2018 06:59
Чорний Ворон написав:Flamingo
, а хз.
Раніше самі пропонували, але тоді кб не було, відмовився.
Во! Один в один мой случай!
Тогда отказался, а сейчас не дали.
Резюме: "Дают - не отказывайся, больше не предложат"
Ничего, коллега, давайте теперь совместно пробиваться... Потому как кешбэк на свои - это не метод свинорылов. Я из-за этого Моно карту со 100к на полку положил.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 08:28
candidat написав:
Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает.
Данную информацию (что есть лимит, но он не используется) бюро кредитных историй предоставляет банку 2, а вот обращает ли он на это внимание или нет - это вопрос процедур оценки платежеспособности клиента утвержденных в банке. К примеру в один и тот же период времени (январь этого года) - Алла мне налила на максимку 50 кГрн., а Моня не давал 5. Запросы в УБКИ делали оба. Мои суммарные лимиты во всех банках в то время были что-то около 150 кГрн., а реальный долг не превышал 30 - причем это все были "грэйсовые" суммы и из грейса я не выходил никогда, а также не имел просрочек по любым кредитам (эту информацию тоже бюро банку 2 предоставляет). Так что все зависит исключительно от банка и как они к этому относятся.
candidat написав:
Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать?
Я думаю, что вряд ли они так уж очень отрицательно к этому относятся. По крайней мере по себе могу сказать, что бывает конечно по разному, но в среднем умею долг в районе 10-30% имеющихся лимитов - никогда отрицательного отношения банков по этому поводу не замечал. Разве что Алла - начинает зaдpaчивать своими смс-ками - ""совершите 8 покупок любой картой Аллы до 26 декабря"
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Суб 22 гру, 2018 23:35
ol_zy
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