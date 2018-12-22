Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Дива, але ані мені, ані дружині з ідеальною кред. історією не дали ліміту . Шок ... Депо під фонд і ніфіга ... Порадили спробувати наступного року, мол, запарка передноворічна, якійсь збій .
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает. Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать?
Такое бывает? Чем же Вы им так насолили? Это ж у Вас наверняка и депо имеется на 25 кГрн.? Если вам кэшбечная карта положена. Мне раньше они несколько раз повышали до 50к, но я в итоге в начале года - лимит обнулил (надо было снизить "нагрузку" - т.к. Моня долго лимит не давал). Так сейчас, когда взял "кэшбечку", через сайт А-банки запросил 10 кГрн - дали мгновенно. Через 2 недели подняли до 20 без запроса.
Возможно, еще как возможно Мне вот тоже не дали. Девочка в отделении пощелкала по клавишам и говорит: "Вам не положено". Возможно, сыграло роль то, что у меня уже 5 кредиток, и суммарный лимит под 200к. Возможно, то, что в свое время сам отказался от 50к, которые мне налили тогда, когда они были не нужны. Возможно, то, что сходу попросил 10-ку. А надо было с меньшей суммы просить...
Кстати, а как через сайт просить лимит, ссылочкой не выручите? Правда, сказали, "теперь только через месяц". Но попробовать-то "хосися"
Чорний Ворон написав: Flamingo, а хз. Раніше самі пропонували, але тоді кб не було, відмовився.
Во! Один в один мой случай! Тогда отказался, а сейчас не дали. Резюме: "Дают - не отказывайся, больше не предложат" Ничего, коллега, давайте теперь совместно пробиваться... Потому как кешбэк на свои - это не метод свинорылов. Я из-за этого Моно карту со 100к на полку положил.
candidat написав:Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает.
Данную информацию (что есть лимит, но он не используется) бюро кредитных историй предоставляет банку 2, а вот обращает ли он на это внимание или нет - это вопрос процедур оценки платежеспособности клиента утвержденных в банке. К примеру в один и тот же период времени (январь этого года) - Алла мне налила на максимку 50 кГрн., а Моня не давал 5. Запросы в УБКИ делали оба. Мои суммарные лимиты во всех банках в то время были что-то около 150 кГрн., а реальный долг не превышал 30 - причем это все были "грэйсовые" суммы и из грейса я не выходил никогда, а также не имел просрочек по любым кредитам (эту информацию тоже бюро банку 2 предоставляет). Так что все зависит исключительно от банка и как они к этому относятся.
candidat написав:Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать?
Я думаю, что вряд ли они так уж очень отрицательно к этому относятся. По крайней мере по себе могу сказать, что бывает конечно по разному, но в среднем умею долг в районе 10-30% имеющихся лимитов - никогда отрицательного отношения банков по этому поводу не замечал. Разве что Алла - начинает зaдpaчивать своими смс-ками - ""совершите 8 покупок любой картой Аллы до 26 декабря"
Искатель написав:Мне вот тоже не дали. Девочка в отделении пощелкала по клавишам и говорит: "Вам не положено". Возможно, сыграло роль то, что у меня уже 5 кредиток, и суммарный лимит под 200к. Возможно, то, что в свое время сам отказался от 50к, которые мне налили тогда, когда они были не нужны. Возможно, то, что сходу попросил 10-ку. А надо было с меньшей суммы просить...
Вы будете смеятся - но вот мое состояние на конец ноября (когда получил "кэшбечку" у А-банки и попросил лимит): - в наличии 4 кредитки общим лимитом 165 кГрн.; - в феврале обнулил кредитку А-банка с 50 кГрн.; - попросил лимит у А-банка через сайт в 10 кГрн. То есть по сути Ваша ситуация . Но кроме того: Из плюсов - в самом банке суммарные депо - около 70 кГрн. Из минусов - официальо не работаю.
Итог Вам известен - через секунду после подачи - лимит был установлен в 10 кГрн.
Искатель написав:Кстати, а как через сайт просить лимит, ссылочкой не выручите? Правда, сказали, "теперь только через месяц". Но попробовать-то "хосися"
Конечно попробуйте - я подавался черех их А-24 - https://a24m.a-bank.com.ua/ - меню "Кредиты"=>"Изменение кредитного лимита" - они в итоге перебрасывают на вот такую страницу https://limit.a-bank.com.ua/limit/change-limit - где уже подтянута Ваша карта. Но повторюсь - предварительно я авторизовался в А-24. В принципе можно сразу идти по второй ссылке - просто авторизуетесь непосредственно на ней
Кстати мне кажется что через сайт Вы можете попробовать получить лимит уже сейчас, не дожидаясь пока пройдет 30 дней после Вашего обращения в филиал. Дело в том, что я посмотрел историю запросов в УБКИ - и там нету запроса от А-банки в конце ноября. То есть теоретически при получении лимита через сайт А-банка - может анализировать платежеспособность по упрощенной процедуре. Не оставляя при этом "следов" в истории запросов.