Додано: Нед 23 гру, 2018 08:28

candidat написав: Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает.

Вопрос насчет "нагрузки". Если есть в банке 1 карта с кредитным лимитом, но она не используется (лежит на полке), то при попытке получить кредитный лимит в банке 2 этот банк 2 видит только, что лимит в банке 1 есть, а значит, есть "нагрузка", или то, что лимит не используется, банк 2 тоже видит? Т.е. то, что "нагрузка" не нагружает.

candidat написав: Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать? Кстати, а как банки относятся к факту, что клиент не использует лимит в другом банке: положительно, мол, нет дополнительной нагрузки, или отрицательно, мол, в том банке лимит не использует, то если дадим лимит в нашем банке, он (клиент) и наш лимит не будет использовать?

Данную информацию (что есть лимит, но он не используется) бюро кредитных историй предоставляет банку 2, а вот обращает ли он на это внимание или нет - это вопрос процедур оценки платежеспособности клиента утвержденных в банке. К примеру в один и тот же период времени (январь этого года) - Алла мне налила на максимку 50 кГрн., а Моня не давал 5. Запросы в УБКИ делали оба. Мои суммарные лимиты во всех банках в то время были что-то около 150 кГрн., а реальный долг не превышал 30 - причем это все были "грэйсовые" суммы и из грейса я не выходил никогда, а также не имел просрочек по любым кредитам (эту информацию тоже бюро банку 2 предоставляет). Так что все зависит исключительно от банка и как они к этому относятся.Я думаю, что вряд ли они так уж очень отрицательно к этому относятся. По крайней мере по себе могу сказать, что бывает конечно по разному, но в среднем умею долг в районе 10-30% имеющихся лимитов - никогда отрицательного отношения банков по этому поводу не замечал. Разве что Алла - начинает зaдpaчивать своими смс-ками - ""совершите 8 покупок любой картой Аллы до 26 декабря"