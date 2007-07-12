Коллеги
Что По ставкам слышно после Н.Г?
Куда пойдем? Вниз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:56
Коллеги
Что По ставкам слышно после Н.Г?
Куда пойдем? Вниз?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:00
Re: А-Банк
Пока на вынос
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