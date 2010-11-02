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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:56

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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:00

Re: А-Банк

Пока на вынос
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:15

Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?
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KIM30
 
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