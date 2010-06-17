Коллеги
Что По ставкам слышно после Н.Г?
Куда пойдем? Вниз?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:56
Коллеги
Что По ставкам слышно после Н.Г?
Куда пойдем? Вниз?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:00
Re: А-Банк
Пока на вынос
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:15
Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 08:05
В банку одна проблема,ніхто і нічого не знає інформацію. Універсальна відповідь програма робить все автоматом,от і все.
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:52
Re: А-Банк
Звонили и предлагали страховку на кредитный лимит. На фиг она нужна?
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