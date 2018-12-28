Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?
KIM30 написав:Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?
В банку одна проблема,ніхто і нічого не знає інформацію. Універсальна відповідь програма робить все автоматом,от і все.
KIM30 написав:Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?
Програма почалася в липні, депо від 6м. Щось не зходиться