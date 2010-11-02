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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:52
Re: А-Банк
Просто она так быстро протарахтела, что я не понял смысл всего этого.
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:53
andreyiskra
%) бінго!
стара схема ще із часів ПБ
почитайте попередній лінк
+50грн !
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:42
Згідно з наведеними даними, за результатами проведеного стрес-тесту не потребували докапіталізації в т.ч. Приватбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь, Укрсиббанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, А-Банк, Ідея Банк.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:00
melkh
Досить високий результат (бути серед грандів західних дочок),
але враховуючи ренкінг Мінфіну Абанка пасе задніх
+50грн !
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:39
Re: А-Банк
Я её то послал. Но для чего страховка нужна? Что она страхует? То что если я не смогу выплатить кредит за меня страховая что ли выплатит?
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:43
У мене був річний стовпчик відкритий рік тому. Десь у серпні я повнив його на велику суму. В листопаді мені зателефонували і запропонували цю картку з кешбеком....
А сьогодні я відкриваю А24 і кред.ліміт мені піднято до 5000.
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