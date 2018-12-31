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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1118111911201121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:52

Re: А-Банк

Просто она так быстро протарахтела, что я не понял смысл всего этого.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:53

andreyiskra

%) бінго!
стара схема ще із часів ПБ

почитайте попередній лінк :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:42

http://finbalance.com.ua/news/Stres-test-yaki-TOP-banki-ne-potrebuyut-dokapitalizatsiyu

Згідно з наведеними даними, за результатами проведеного стрес-тесту не потребували докапіталізації в т.ч. Приватбанк, Укргазбанк, Креді Агріколь, Укрсиббанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, А-Банк, Ідея Банк.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:00

melkh

Досить високий результат (бути серед грандів західних дочок),

але враховуючи ренкінг Мінфіну Абанка пасе задніх

https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/?date=2018-10-01

:?:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:39

Re: А-Банк

Я её то послал. Но для чего страховка нужна? Что она страхует? То что если я не смогу выплатить кредит за меня страховая что ли выплатит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:43

  wolt450 написав:
  KIM30 написав:Закрив депо через який отримав Візу з кешбеком. Так от зразу кред ліміт з 10к. знизили до рівня заборгованості. Хоча після закриття депо, частково поповнив інший стовпчик до 20к в той самий день. Цікаво якщо я поповню цей стовпчик до 25к, підвищать кред. ліміт?

Програма почалася в липні, депо від 6м. Щось не зходиться

У мене був річний стовпчик відкритий рік тому. Десь у серпні я повнив його на велику суму. В листопаді мені зателефонували і запропонували цю картку з кешбеком....

А сьогодні я відкриваю А24 і кред.ліміт мені піднято до 5000. 8)
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:29

Re: А-Банк

Кеш-бек зберігся на рівні
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wolt450
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