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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:19

Re: А-Банк

gonzo написав:расскажите что за таинственный кешбек? надо в отделении идти за тарифами? на сайте 0 упоминаний
Одна з умов для картки з кешбеком - депозит 25000грн. Для оформлення картки йти у відділення. Картку виготовляють до 10днів. Кожного місяця можна вибрати 2 категорії з кешбеком.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44

в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:13

  novichok написав:в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?

Правильно.
Flamingo
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