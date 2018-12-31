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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:19
gonzo написав:расскажите что за таинственный кешбек? надо в отделении идти за тарифами? на сайте 0 упоминаний
Одна з умов для картки з кешбеком - депозит 25000грн. Для оформлення картки йти у відділення. Картку виготовляють до 10днів. Кожного місяця можна вибрати 2 категорії з кешбеком.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44
в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?
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novichok
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:13
novichok написав:
в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?
Правильно.
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