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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:19

Re: А-Банк

gonzo написав:расскажите что за таинственный кешбек? надо в отделении идти за тарифами? на сайте 0 упоминаний
Одна з умов для картки з кешбеком - депозит 25000грн. Для оформлення картки йти у відділення. Картку виготовляють до 10днів. Кожного місяця можна вибрати 2 категорії з кешбеком.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:44

в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:13

  novichok написав:в АБанке гасим кредитку любым способом до 25 числа, как в моне и привате, верно?

Правильно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:02

де можна подивитись категорії кешбеку, % за цими категоріями, мсс категорій? не клієнт
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:05

На сайте информации минимум
Для власників картки діє програма лояльності - бонуси, що нараховуються клієнту за оплату карткою в торговельно-сервісній мережі.

Но кое-что удалось раздобыть:
1. Кэшбэк - только для владельцев кредитних карт Универсальная Голд с Pay Pass А-Банка. Предоставляется по карте в гривне основному владельцу счета. Доверенным лицам клиента услуга кэшбэк не предоставляется. 2. Кэшбэк - это бонусы, которые начисляются клиенту за операции по его карте. Операции делятся на категории. 3. В начале каждого месяца клиенту предлагается на выбор список категорий. Клиент может выбрать любые 2 из них. 4. Значение процента кэшбэк по каждой категории и перечень доступных категорий Банк может изменять самостоятельно, в одностороннем порядке. 5. Предложение срабатывает сразу после проведения операции с карты. 6. Максимальная сумма кэшбэк в месяц не может превышать 500 грн 7. При накоплении 10 грн кэшбэка клиент может вывести их на основной счет карты, по которой подключена услуга кэшбэк. При выводе средств будет удержан налог с доходов физ. лиц - 19,5% (НДФЛ+военный сбор). 8. Если клиент получает льготы или субсидии, то дополнительный доход в виде кэшбэка может привести к их потере. Клиенту предоставляется возможность в приложении АBank-24 подтвердить свое согласие на участие в Программе. 9. Категории покупок определяются по МСС (код категории продавца). Эти коды присваиваются торговой точке ее банком-эквайером (операции ТОЛЬКО на территории Украины) 10. Срок действия Программы - 1 год. (до 31 августа 2019 г)
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:20

  sola написав:Но кое-что удалось раздобыть:
9. Категории покупок определяются по МСС (код категории продавца). Эти коды присваиваются торговой точке ее банком-эквайером (операции ТОЛЬКО на территории Украины)

я правильно розумію, на покупки у закордонних магазинах, кешбек не нараховується?
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:23

casper12
Похоже на то.

Еще вот это непонятно:
Обслуговування платіжної картки - Безкоштовно
Обслуговування картки - 20 грн міс.


Обслуживание платное или нет?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:50

Re: А-Банк

sola, если есть депозит в банке на 10к, то участие в Gold клубе бесплатное. Если открыть депозит на 25к, то именная карта и участие тоже бесплатное.

Ps По сообщениям в этой теме.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:10

  casper12 написав:де можна подивитись категорії кешбеку, % за цими категоріями, мсс категорій? не клієнт

В мобільному застосунку. Судячи з відгуків, за кордоном не нараховують.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:21

casper12
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