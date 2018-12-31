1. Кэшбэк - только для владельцев кредитних карт Универсальная Голд с Pay Pass А-Банка. Предоставляется по карте в гривне основному владельцу счета. Доверенным лицам клиента услуга кэшбэк не предоставляется. 2. Кэшбэк - это бонусы, которые начисляются клиенту за операции по его карте. Операции делятся на категории. 3. В начале каждого месяца клиенту предлагается на выбор список категорий. Клиент может выбрать любые 2 из них. 4. Значение процента кэшбэк по каждой категории и перечень доступных категорий Банк может изменять самостоятельно, в одностороннем порядке. 5. Предложение срабатывает сразу после проведения операции с карты. 6. Максимальная сумма кэшбэк в месяц не может превышать 500 грн 7. При накоплении 10 грн кэшбэка клиент может вывести их на основной счет карты, по которой подключена услуга кэшбэк. При выводе средств будет удержан налог с доходов физ. лиц - 19,5% (НДФЛ+военный сбор). 8. Если клиент получает льготы или субсидии, то дополнительный доход в виде кэшбэка может привести к их потере. Клиенту предоставляется возможность в приложении АBank-24 подтвердить свое согласие на участие в Программе. 9. Категории покупок определяются по МСС (код категории продавца). Эти коды присваиваются торговой точке ее банком-эквайером (операции ТОЛЬКО на территории Украины) 10. Срок действия Программы - 1 год. (до 31 августа 2019 г)