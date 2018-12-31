Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:23
Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
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