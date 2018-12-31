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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:23

  casper12 написав:де можна подивитись категорії кешбеку, % за цими категоріями, мсс категорій? не клієнт

Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
Зображення
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:24

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