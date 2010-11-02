Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:23
Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:11
Re: А-Банк
Покупка 31.12 за кредитные не значится в задолженности за декабрь. Эту сумму надо погашать до 25.01?
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:12
25.02
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:22
Найімовірніше, але краще уточнити у підтримки і зробити скріни - щоб було, що долучити до справи, раптом банка передумає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:25
До якої справи...судової?
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Додано: Сер 02 січ, 2019 18:27
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