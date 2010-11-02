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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1121112211231124>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:23

  casper12 написав:де можна подивитись категорії кешбеку, % за цими категоріями, мсс категорій? не клієнт

Если не клиент, то наверное только на этом форуме. Ноябрьские и декабрьские - ищите среди моих сообщений на этой ветке в районе 1 декабря. Январские - вот:
Зображення
и еще вот кусочек (что не поместился на основном экране):
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Flamingo
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Повідомлень: 1249
З нами з: 20.03.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 258 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:24

Del
Viz
 
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 08:23

Viz, Flamingo
дякую. +1 натиснув
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:11

Re: А-Банк

Покупка 31.12 за кредитные не значится в задолженности за декабрь. Эту сумму надо погашать до 25.01?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:12

  andreyiskra написав:Покупка 31.12 за кредитные не значится в задолженности за декабрь. Эту сумму надо погашать до 25.01?

25.02
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:22

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Покупка 31.12 за кредитные не значится в задолженности за декабрь. Эту сумму надо погашать до 25.01?

25.02

Найімовірніше, але краще уточнити у підтримки і зробити скріни - щоб було, що долучити до справи, раптом банка передумає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:25

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Покупка 31.12 за кредитные не значится в задолженности за декабрь. Эту сумму надо погашать до 25.01?

25.02

Найімовірніше, але краще уточнити у підтримки і зробити скріни - щоб було, що долучити до справи, раптом банка передумає.

До якої справи...судової? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:27

Стандарт строковий на год - 17,5% + 1% за продление. Итого - 18,5% с пополнением и ежемесячкой. Заносим на передовые позиции :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:00

  jay2004 написав:Стандарт строковий на год - 17,5% + 1% за продление. Итого - 18,5% с пополнением и ежемесячкой. Заносим на передовые позиции :wink:

Уже продлился или видите табличку? Надо ждать продления или можно нажать - переоформить?
Скоро пару столбиков заканчиваются.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:03

Re: А-Банк

При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін.
Интересно если открыть на 3 месяца с минимальной суммой через ИБ, а по окончанию переоформить на год, прокатит?
zhertovskiy
 
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