Надбавка 1% надається при автоматичному подовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Автоматичне продовження - це продовження на новий строк, яке здійснюється банком самостійно в автоматичному режимі. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін.
greenozon + Никогда не листал вниз. Еще там же: При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних А не 1% Оставляем столбики лонгироваться.